Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации – Офис президента

Он опубликовал видео, как люди сидят в автобусах с красным крестом на лобовом стекле, и как транспорт отъезжает с места стоянки на трассе.
"Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации", – написал советник главы ОП.
Для эвакуации людей из города Сумы, который атакуют российские войска, с министерством обороны России согласован один маршрут: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава, никакие другие маршруты на согласовывались, сообщила в видеообращении вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она добавила, что представители России могут манипуляциями заставить людей поехать по другому маршруту.
В Сумской области продолжаются бои. На сегодняшний день оккупанты контролируют только один город в Сумской области – Тростянец.
В Генеральном штабе ВСУ считают, что противник планирует штурмовать Сумы. В этом, по данным украинской стороны, будут участвовать российские военнослужащие, которые сейчас сконцентрированы на северском и слобожанском направлениях.
После 23.00 7 марта оккупанты нанесли по Сумам и населенным пунктам в Сумской области авиаудары. лакже вечером 7 марта вражеская артиллерия нанесла удар по жилым кварталам Ахтырки и ТЭЦ, на которую до этого сбрасывали авиабомбы.
По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, погибли 18 мирных жителей. Он сообщил, что были сброшены 500-килограммовые бомбы на жилые дома на улице Роменской и улице Спартака. Геращенко также опубликовал фото погибших, в том числе детей, чтобы их "показали депутатам своих бундестагов, парламентов, палат Лордов".
По предварительным данным ГСЧС, погибли девять человек, в том числе два ребенка.