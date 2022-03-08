Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации – Офис президента

Он опубликовал видео, как люди сидят в автобусах с красным крестом на лобовом стекле, и как транспорт отъезжает с места стоянки на трассе.

"Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации", – написал советник главы ОП.

Для эвакуации людей из города Сумы, который атакуют российские войска, с министерством обороны России согласован один маршрут: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава, никакие другие маршруты на согласовывались, сообщила в видеообращении вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она добавила, что представители России могут манипуляциями заставить людей поехать по другому маршруту.