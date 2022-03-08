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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации – Офис президента

Советник главы Офиса президента опубликовал видео начала эвакуации из Сум
Советник главы Офиса президента опубликовал видео начала эвакуации из Сум
Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

Утром 8 марта началась эвакуация из города Сумы, сообщил в Telegram советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он опубликовал видео, как люди сидят в автобусах с красным крестом на лобовом стекле, и как транспорт отъезжает с места стоянки на трассе.

"Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации", – написал советник главы ОП.

Для эвакуации людей из города Сумы, который атакуют российские войска, с министерством обороны России согласован один маршрут: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава, никакие другие маршруты на согласовывались, сообщила в видеообращении вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она добавила, что представители России могут манипуляциями заставить людей поехать по другому маршруту.

Контекст:

В Сумской области продолжаются бои. На сегодняшний день оккупанты контролируют только один город в Сумской области – Тростянец

В Генеральном штабе ВСУ считают,  что противник планирует штурмовать Сумы. В этом, по данным украинской стороны, будут участвовать российские военнослужащие, которые сейчас сконцентрированы на северском и слобожанском направлениях. 

После 23.00 7 марта оккупанты нанесли по Сумам и населенным пунктам в Сумской области авиаудары. лакже вечером 7 марта вражеская артиллерия нанесла удар по жилым кварталам Ахтырки и ТЭЦ, на которую до этого сбрасывали авиабомбы

По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, погибли 18 мирных жителей. Он сообщил, что были сброшены 500-килограммовые бомбы на жилые дома на улице Роменской и улице Спартака. Геращенко также опубликовал фото погибших, в том числе детей, чтобы их "показали депутатам своих бундестагов, парламентов, палат Лордов".

По предварительным данным ГСЧС, погибли девять человек, в том числе два ребенка.

Теги: Сумы, эвакуация, гуманитарный коридор, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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