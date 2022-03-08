Оккупанты сбросили на Сумы авиабомбы, Ахтырку обстреляли из артиллерии. Есть погибшие – ОВА

Он написал в Telegram, что прошедшие сутки были сложными для Сум и всего Сумского района. После 23.00 оккупанты сбросили на город и населенные пункты, которые находятся в Сумском районе, авиабомбы.

"Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах. Среди пострадавших – дети", – написал Живицкий, не уточнив, сколько погибших и пострадавших.

Днем, по его данным, в городе был бой между оккупантами и бойцами Сил теробороны, погибло четверо украинских добровольцев.

"Очень сложной" остается ситуация и в Ахтырском районе, сообщил Живицкий. Вечером 7 марта вражеская артиллерия нанесла удар по жилым кварталам Ахтырки и ТЭЦ, на которую до этого сбрасывали авиабомбы. В городе есть новые разрушения, уточнил глава ОВА.

Шостка и Конотоп, по информации Живицкого, остаются под контролем Украины.

В Роменском районе продолжаются бои. Глава ОВА сообщил, что оккупанты стреляли по домам, магазинам, амбулаториям, занимались мародерством. Но Вооруженным силам Украины, уточнил Живицкий, удалось разбить колонну противника. Он опубликовал соответствующие фото.

На сегодняшний день оккупанты контролируют только один город в Сумской области – Тростянец.

"Сегодня состоялся жесткий разговор с главой общины. Юрий Бова заверил, что все замы находятся на своих местах и работают. Также глава общины заверил, что обеспечивает жизнедеятельность города", – написал Живицкий.

В Генеральном штабе ВСУ считают, что противник планирует штурмовать Сумы. В этом, по данным украинской стороны, будут участвовать российские военнослужащие, которые сейчас сконцентрированы на сиверском и слобожанском направлениях.