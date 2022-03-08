Оккупанты сбросили на Сумы авиабомбы, Ахтырку обстреляли из артиллерии. Есть погибшие – ОВА

Он написал в Telegram, что прошедшие сутки были сложными для Сум и всего Сумского района. После 23.00 оккупанты сбросили на город и населенные пункты, которые находятся в Сумском районе, авиабомбы.
"Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах. Среди пострадавших – дети", – написал Живицкий, не уточнив, сколько погибших и пострадавших.
Днем, по его данным, в городе был бой между оккупантами и бойцами Сил теробороны, погибло четверо украинских добровольцев.
"Очень сложной" остается ситуация и в Ахтырском районе, сообщил Живицкий. Вечером 7 марта вражеская артиллерия нанесла удар по жилым кварталам Ахтырки и ТЭЦ, на которую до этого сбрасывали авиабомбы. В городе есть новые разрушения, уточнил глава ОВА.
Шостка и Конотоп, по информации Живицкого, остаются под контролем Украины.
В Роменском районе продолжаются бои. Глава ОВА сообщил, что оккупанты стреляли по домам, магазинам, амбулаториям, занимались мародерством. Но Вооруженным силам Украины, уточнил Живицкий, удалось разбить колонну противника. Он опубликовал соответствующие фото.
На сегодняшний день оккупанты контролируют только один город в Сумской области – Тростянец.
"Сегодня состоялся жесткий разговор с главой общины. Юрий Бова заверил, что все замы находятся на своих местах и работают. Также глава общины заверил, что обеспечивает жизнедеятельность города", – написал Живицкий.
В Генеральном штабе ВСУ считают, что противник планирует штурмовать Сумы. В этом, по данным украинской стороны, будут участвовать российские военнослужащие, которые сейчас сконцентрированы на сиверском и слобожанском направлениях.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек, а 801 получил ранения. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.