Оккупанты собирают жителей РФ для имитации эвакуации украинцев – глава Сумской ОГА

Живицкий: Ни один настоящий украинец никогда не перейдет на территорию врага Фото: Dmytro Zhyvytskyy / Facebook

"Россияне прямо сейчас хотят совершать провокации на своей территории. Они собирают автобусы в районе [российского] населенного пункта Суджа, собирают местных жителей: бабушек, дедушек, женщин, детей в этом населенном пункте – и пытаются сделать картинку для своих пропагандистских СМИ, что якобы это украинцы эвакуируются на территорию Российской Федерации. Им не хватает мозгов делать новые креативные вещи, они действуют теми же методами, которыми действовали в других странах, которыми они действовали на Донбассе. И сегодня они делают то же самое и пытаются спровоцировать ситуацию, показав, что украинцы якобы хотят эвакуироваться на территорию РФ. Запомните, россияне, ни один настоящий украинец никогда не перейдет на территорию врага. Никаких гуманитарных конвоев со стороны РФ мы принимать не будем", – заявил глава ОГА.

Он подчеркнул, что украинские военные и территориальная оборона будут воспринимать любое движение транспорта из РФ как дальнейшее вторжение РФ в Украину.

"Поэтому знайте, что мы знаем обо всех ваших действиях", – добавил Живицкий.