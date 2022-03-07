В Украине отменили пробное ВНО

В Центре оценивания качества образования сообщили, что будут определяться со временем проведения образовательных оцениваний после того, как наступит мир Фото: pexels.com

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут происходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены. Сейчас должны вам сообщить, что проведение пробного внешнего независимого оценивания 19-го и 26 марта невозможно", – говорится в сообщении.

В центре добавили, что будут определяться со временем проведения образовательных оцениваний после того, как наступит мир.

19 марта должно было состояться пробное тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 26 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому), сообщали в Украинском центре оценивания качества образования в октябре 2021 года.