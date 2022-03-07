Роддома столицы обеспечены всем необходимым – Кличко

"Дети – это самое ценное, что у нас есть. И это хорошо, что у нас есть все условия для того, чтобы роддома работали без сбоев и были обеспечены всем необходимым. Все медики – на дежурствах и оказывают необходимую помощь всем пациентам. Сегодня посетил один из коммунальных роддомов Киева – №7. Он работает в условиях военного положения. И оказывает и неотложную помощь, и беременным с патологиями, и плановую. За дни войны в этом роддоме родились 82 малыша, из них – одна двойня", – отметил Кличко.

По его словам, роддома обеспечены всем необходимым, в них оборудованы убежища для укрытия персонала и детей с родителями.

"Все медики живут на работе вместе со своими семьями, с детьми. Пообщался с медперсоналом, с роженицами, осмотрел и убежище, куда перемещают новорожденных и матерей в случае опасности. Там все оборудовано, в частности, и для маленьких пациентов реанимации – недоношенных детей", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что за дни войны в столице родилось 479 малышей: 251 мальчик и 228 девочек.