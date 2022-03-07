Роддома столицы обеспечены всем необходимым – Кличко

"Дети – это самое ценное, что у нас есть. И это хорошо, что у нас есть все условия для того, чтобы роддома работали без сбоев и были обеспечены всем необходимым. Все медики – на дежурствах и оказывают необходимую помощь всем пациентам. Сегодня посетил один из коммунальных роддомов Киева – №7. Он работает в условиях военного положения. И оказывает и неотложную помощь, и беременным с патологиями, и плановую. За дни войны в этом роддоме родились 82 малыша, из них – одна двойня", – отметил Кличко.
По его словам, роддома обеспечены всем необходимым, в них оборудованы убежища для укрытия персонала и детей с родителями.
"Все медики живут на работе вместе со своими семьями, с детьми. Пообщался с медперсоналом, с роженицами, осмотрел и убежище, куда перемещают новорожденных и матерей в случае опасности. Там все оборудовано, в частности, и для маленьких пациентов реанимации – недоношенных детей", – подчеркнул Кличко.
Мэр Киева также сообщил, что за дни войны в столице родилось 479 малышей: 251 мальчик и 228 девочек.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также более 1 тыс. единиц танков, бронемашин, артиллерийских систем, РСЗО и средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобилей, три катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.