Кличко навестил водителя "скорой", пострадавшего от осколков снаряда

Виталий Кличко: Наши медики – настоящие герои. Готовы к обороне Киева и спасению здоровья и жизни людей Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

"Сегодня посетил одну из киевских больниц. Пообщался с врачами, всем ли необходимым они обеспечены. Побеседовал с пациентами. Навестил и раненого водителя киевской "скорой", который пострадал от осколков снаряда, когда вез пациента в больницу. Наши медики – настоящие герои. Готовы к обороне Киева и спасению здоровья и жизни людей", – отметил он.

Кличко подчеркнул, что инфраструктура города продолжает работать.

"Киев продолжает жить и работать в условиях военного положения. Критическая инфраструктура города функционирует бесперебойно. Метро работает в ограниченном режиме и как укрытие для киевлян. Все больницы и роддома Киева тоже работают. Медики на боевом дежурстве. Спасибо им за это. Вместе выстоим! Слава Украине", – подытожил мэр столицы.

ВСУ, тероборона, полиция и другие силовые структуры готовы защищать Киев, сообщил он 4 марта и показал оборонительные сооружения в окрестностях города. Он также посетил логистический центр гуманитарного штаба Киева и отчитался о его работе.