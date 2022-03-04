Кличко показал гуманитарный штаб и оборонительные сооружения Киева

"Киев укрепляется, чтобы защищаться в случае атаки врага. Сегодня проехался по некоторым блокпостам, возведенным для обороны города. Бойцы вооруженных сил, тероборона, полиция, другие силовые структуры готовы и будут защищать столицу – сердце Украины", – сказал Кличко.

Он также посетил логистический центр гуманитарного штаба Киева и отчитался о его работе.

"Посетил один из крупных хабов – логистических центров, которые формирует гуманитарный штаб Киева. Здесь создают резерв продуктов питания, одежды, вещей первой необходимости, гуманитарной помощи. То есть все для обеспечения жителей города в условиях военного положения. И таких хабов мы создаем несколько в столице. Спасибо за помощь бизнесу, иностранным партнерам. Спасибо волонтерам", – подытожил лидер УДАРа.