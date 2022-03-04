Кличко призвал владельцев частных аптек открыть их для киевлян

Кличко отметил, что ночь в столице прошла относительно спокойно, несколько раз работали системы ПВО Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Я обращаюсь к владельцам частных аптек: откройте их, кто может! Это очень важно. Потому что люди стоят часами в очередях за лекарствами в коммунальные аптеки", – заявил он.

Кличко отметил, что ночь в столице прошла относительно спокойно, несколько раз работали системы ПВО.

"Сейчас город живет в режиме военного положения. Машины ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек "Фармация". Но если нет крайней необходимости, воздержитесь от передвижений по городу. Для собственной безопасности. И не пренебрегайте сигналом тревоги. Сразу спускайтесь в укрытие!" – подчеркнул он.

Также мэр Киева сообщил, что для сообщения между левым и правым береами Киева открыты Северный и Дарницкий мосты.

Накануне Виталий Кличко посетил убежище в метро, где находятся киевляне, чтобы пообщаться с ними и выяснить их потребности.