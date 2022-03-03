Кличко в эфире Reuters: Мы не сдадимся

Виталий Кличко: Тысячи уже были убиты в этой войне против Украины. И это количество будет расти, к сожалению Фото: kyiv.klichko.org

"Мы не сдадимся. Нам некуда отступать. Тысячи уже были убиты в этой войне против Украины. И это количество будет расти, к сожалению", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что власти Киева эвакуировали сирот в Польшу и Германию.

"Ситуация напряженная, люди встревожены, ведь продолжаются постоянные обстрелы по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры", – сказал Кличко.