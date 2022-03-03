Шуляк: Введение бесполетной зоны – это вопрос не просто военного характера, но и гуманитарного

"Мир видит, как Россия использует крылатые ракеты для атак против гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины. Их вертолеты завозят диверсионные группы, чтобы терроризировать наши города и села. Если бы Россия не могла использовать небо Украины для войны, сохранились бы сотни жизней, были бы целые жилые кварталы и гражданские объекты. Поэтому введение бесполетной зоны – это вопрос не просто военного характера, но и гуманитарного", – заявила Шуляк.

Она отметила, что Украина имеет значительный потенциал атомной энергетики.

"15 атомных энергоблоков, хранилища ядерных отходов, законсервированная Чернобыльская атомная станция, Чернобыльская зона, где еще в период ликвидации последствий аварии на ЧАЭС прятали зараженные материалы. Наносить ракетные и авиаудары на такой территории – страшная угроза всей Европе", – написала нардеп.

По словам политика, сегодня единственным контраргументом против бесполетной зоны является то, что ее соблюдение могут обеспечить только НАТО или США, но это якобы будет означать войну между НАТО, Америкой и Россией.

"Но мир уже понял: у России нет достаточного потенциала, чтобы воевать с НАТО или Америкой. А угрозы Путина по поводу ядерного оружия – блеф. Российское руководство – убийцы, но не самоубийцы. Они понимают: применение ядерного оружия против НАТО приведет к ответному удару. Это уничтожит их лично, их родных и все, что им дорого. Поэтому моральная обязанность Запада перед украинцами и всеми европейцами – остановить жесточайшую войну в Европе со времен Второй мировой. Запад может и должен это сделать", – заявила она.

Шуляк сообщила, что сегодня Верховная Рада обратилась к ООН, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, другим международным организациям, парламентам и правительствам иностранных государств по поводу срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.

"Украина призывает немедленно ввести бесполетную зону над нашей территорией. Решение об установлении бесполетной зоны над Украиной может быть принято Совбезом ООН. И мы искренне верим, что это случится уже скоро. Если же Россия все же заблокирует это решение на Совбезе ООН, то это только подтвердит наше и всех порядочных людей требование лишить государство-террориста места в Совбезе ООН", – заявила она.