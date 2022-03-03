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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шуляк: Введение бесполетной зоны – это вопрос не просто военного характера, но и гуманитарного

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Шуляк: Украина призывает немедленно ввести бесполетную зону над нашей территорией
Шуляк: Украина призывает немедленно ввести бесполетную зону над нашей территорией
Фото: Olena Shuliak / Facebook

Введение бесполетной зоны над Украиной – вопрос не только военного, но и гуманитарного характера. Об этом заявила глава партии "Слуга народа", нардеп Елена Шуляк в Telegram 3 марта.

"Мир видит, как Россия использует крылатые ракеты для атак против гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины. Их вертолеты завозят диверсионные группы, чтобы терроризировать наши города и села. Если бы Россия не могла использовать небо Украины для войны, сохранились бы сотни жизней, были бы целые жилые кварталы и гражданские объекты. Поэтому введение бесполетной зоны – это вопрос не просто военного характера, но и гуманитарного", – заявила Шуляк.

Она отметила, что Украина имеет значительный потенциал атомной энергетики.

"15 атомных энергоблоков, хранилища ядерных отходов, законсервированная Чернобыльская атомная станция, Чернобыльская зона, где еще в период ликвидации последствий аварии на ЧАЭС прятали зараженные материалы. Наносить ракетные и авиаудары на такой территории – страшная угроза всей Европе", – написала нардеп.

По словам политика, сегодня единственным контраргументом против бесполетной зоны является то, что ее соблюдение могут обеспечить только НАТО или США, но это якобы будет означать войну между НАТО, Америкой и Россией.

"Но мир уже понял: у России нет достаточного потенциала, чтобы воевать с НАТО или Америкой. А угрозы Путина по поводу ядерного оружия – блеф. Российское руководство – убийцы, но не самоубийцы. Они понимают: применение ядерного оружия против НАТО приведет к ответному удару. Это уничтожит их лично, их родных и все, что им дорого. Поэтому моральная обязанность Запада перед украинцами и всеми европейцами – остановить жесточайшую войну в Европе со времен Второй мировой. Запад может и должен это сделать", – заявила она.

Шуляк сообщила, что сегодня Верховная Рада обратилась к ООН, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, другим международным организациям, парламентам и правительствам иностранных государств по поводу срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.

"Украина призывает немедленно ввести бесполетную зону над нашей территорией. Решение об установлении бесполетной зоны над Украиной может быть принято Совбезом ООН. И мы искренне верим, что это случится уже скоро. Если же Россия все же заблокирует это решение на Совбезе ООН, то это только подтвердит наше и всех порядочных людей требование лишить государство-террориста места в Совбезе ООН", – заявила она.

Контекст:

В день вторжения в Украину, 24 февраля, российские оккупанты захватили ЧАЭС. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".

25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве.

В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.

26 февраля представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Кузнецова сообщила, что Чернобыльская АЭС работает в плановом режиме, но оккупанты не выпускают персонал и не разрешают его ротацию.

Район ЧАЭС и еще одного ядерного объекта – возле Харькова – подвергся обстрелам, на это обратили внимание в МАГАТЭ и ООН.

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно обратиться к НАТО с требованием закрыть небо над ядерными объектами в Украине. Об этом говорится в украинском обращении к МАГАТЭ, датированном 2 марта, сообщило Министерство энергетики.

Петиция с требованием закрыть небо над Украиной набрала более 1 млн голосов по состоянию на 3 марта.

Теги: НАТО, авиация, воздушное пространство, война России против Украины, Елена Шуляк
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