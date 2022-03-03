"Киевляне благодарят воинов и гордятся ими". Кличко пообщался с людьми в укрытиях

Виталий Кличко: Я прошу всех соблюдать ключевые правила безопасности. Это очень важно! Фото: kyiv.klichko.org

"Столица живет в условиях военного положения. Ситуация сложная, но контролируемая. Проехался по городу. Спустился на одну из станций метро, где уже несколько дней в укрытии находятся люди. Пообщался, поинтересовался потребностями, подбодрил. У киевлян настроение – патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими", – заявил Кличко.

Он отметил, что городская власть делает все, чтобы в Киеве работала критическая инфраструктура. А также готовит город к возможным сложным событиям.

"В столице установлены блок-посты, ограничительные блоки на улицах для движения транспорта, введен комендантский час. Я прошу всех соблюдать ключевые правила безопасности. Это очень важно! Я убежден, что мы достойно преодолеем этот сложнейший вызов в истории нашего государства. И мы победим! Все вместе!" – подчеркнул мэр Киева.

Кличко сообщил, что в столице создан Гуманитарный штаб для помощи киевлянам.