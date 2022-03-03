СБУ задержала причастного к удару по телевышке в Киеве

"СБУ задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телевышки в Киеве. Он предоставлял врагу информацию для ведения войны, в частности настойчиво агитировал разбомбить киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов", – говорится в сообщении.

В результате обстрела погибло пять мирных жителей.

"Вещание же центральных телеканалов было приостановлено на короткий промежуток времени. Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам, чтобы каждый виновный был наказан. Предатель понесет строгую ответственность за свои действия и больше не сможет вредить Украине и ее гражданам", – сообщили в СБУ.