Больницы Киева работают и обеспечены всем необходимым – Кличко

Виталий Кличко: За последние восемь дней в Киеве родилось 390 малышей. 199 мальчиков и 191 девочка. А в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали Байрактаром Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

"Больницы города всем необходимым обеспечены, работают. Врачи находятся на боевом дежурстве. Роддома столицы тоже работают. И за последние восемь дней в Киеве родилось 390 малышей. 199 мальчиков и 191 девочка. А в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали Байрактаром", – рассказал Кличко.

Он подчеркнул, что город продолжает укреплять оборону, и призвал киевлян помогать друг другу.

"Город продолжает готовиться к обороне. На улицах – все больше блокпостов, ограничительных блоков, "ежей". Также, напомню, работает Гуманитарный штаб столицы, все контакты – на сайте КГГА. И для тех, кто хочет помочь, и для людей, которым сегодня нужна помощь. Сохраняем выдержку! Помогаем чем можем людям рядом! Держим Киев! Вместе выстоим!" – подчеркнул лидер УДАРа.

Кличко также обратился к владельцам частных аптек с просьбой по возможности открыть эти заведения.