Голобуцкий: Удержим Чернигов – закроем врагу доступ к Киеву

Алексей Голобуцкий: Самым логичным со стороны главнокомандующего Вооруженными силами Залужного будет обеспечение Чернигова в кратчайшие сроки войсками и вооружением Фото: Алексей Голобуцкий / Facebook

"Мэр Чернигова [Владислав] Атрошенко в одном из последних видео заявил, что город готовят к обороне, укрепляют, обеспечивают защитников всем необходимым. Он заверил, что город не сдадут. Но российская армия накапливает силы вокруг Чернигова, пока город обстреливают. Фактически город сейчас сдерживает оккупантов и не дает продвинуться к Киеву, чтобы окружить столицу", – написал Голобуцкий.

Он считает, что присутствие армии в Чернигове нужно увеличить.

"Поэтому самым логичным со стороны главнокомандующего Вооруженными силами [Валерия] Залужного будет обеспечение Чернигова в кратчайшие сроки войсками и вооружением. Удержим Чернигов – закроем врагу доступ к Киеву", – подытожил Голобуцкий.