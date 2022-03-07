Атрошенко: Мы выиграем любой ценой и любыми жертвами. Но если потом опять продолжат разворовывать Украину – надо этим людям головы отрезать

Российские летчики – это просто бездушные мрази, фашисты. Они сбрасывали бомбы днем – при хорошей видимости, с малых высот – и прекрасно видели, куда сбрасывали…

– Владислав, добрый вечер. Рад тебя видеть живого. Скажи, пожалуйста, что сейчас в Чернигове?

– Добрый вечер, Дима. Взаимно, я тебя также рад видеть живого. В Чернигове в эту минуту обстановка единичных перестрелок. На передовой идут бои постоянно, и постоянно идет бомбежка жилых микрорайонов. И частного сектора, и многоэтажных застроек. Идет артиллерийский обстрел постоянно, бомбят "Грады". "Грады" практически полностью стерли с лица земли пригород, частные дома полностью уничтожены. Все перепахано. Применяются кассетные бомбы. В Чернигов нужно срочно присылать прокуроров из Гааги, которые будут фиксировать применение запрещенного в мире оружия.

Позавчера тяжелейшие авиационные удары были нанесены по городу. Летчики – это просто бездушные мрази, фашисты. Они сбрасывали бомбы днем – при хорошей видимости, с малых высот... Они прекрасно видели, куда они сбрасывали огромные бомбы. Они сбрасывали их на жилые микрорайоны. Было уничтожено практически несколько домов в районе улицы Черновола. Там тысячи квартир пострадали. Я сбрасывал видео, где работники ГСЧС вытягивали уже мертвые тела… Они прямо при мне забрали порядка 25–35 человек. Мы даже не можем сегодня использовать свое кладбище Яцево. Мы временно используем кладбище в Яловщине. Экскаватор роет траншеи, и мы складываем людей в ряд. У каждого гроба ставим табличку, чтобы потом перезахоронить. Это просто реальный геноцид. Это абсолютно сознательное уничтожение украинцев.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Я не хочу никого обидеть, но реально в Чернигове 60–70% русскоговорящих. В Чернигове очень много смешанных семей. Чернигов находится за 70 км от села Синьковка Городнянского района, где сходятся границы Украины, России и Беларуси. В Чернигове всегда относились к русским, белорусам достаточно тепло, по-дружески. И мы действительно считали до этой войны и белорусов, и русских... Если бы жители Чернигова или я реализовывал бы европейский выбор, я бы его реализовывал мягче по отношению к России и Беларуси. У нас нет такого жесткого отношения, как где-то в других регионах Украины. Но сегодня все люди – 100% – ненавидят русских. Они считают их фашистами, нелюдями. Потому что русские абсолютно сознательно бомбят жилые микрорайоны. В это поверить никто не может. Это просто ужас.

– Владислав, сколько погибших в Чернигове?

– Дмитрий, у меня есть статистика. Но мы ведем статистику только тех раненых, которые поступают в наши больницы. Мы не видим военных. Точнее, как сказать... Мы не видим жертв сразу. Сразу жертвами занимаются прокуратура, ГСЧС и военные. И у нас нет статистики. Мы видим только раненых и тех из них, которые умирают уже в больнице, которым мы не в состоянии оказать помощь. Вот этих людей уже намного больше 300. Среди них есть и дети, и женщины. Гражданского населения – большая часть из этих людей.

Русские хотят переплюнуть фашистов… Они уже переплюнули фашистов в уничтожении города и в уничтожении мирного населения. И я не знаю, как они с этим будут жить

– В городе большие разрушения?

– Кошмарные. Я не узнаю свой город. И это город, который бомбили с 23-го по 26 августа [1941 года] фашисты. И это был один из городов Европы, который больше всего пострадал. И я вижу, что русские хотят переплюнуть фашистов… Они уже переплюнули фашистов в уничтожении города и в уничтожении мирного населения. И я не знаю, как они с этим будут жить. Путин – реально сумасшедший, параноик.

– Владислав, нас смотрят миллионы людей во всех странах, где понимают русский язык. Нас смотрят сотни тысяч людей в России. Я хочу для них сказать: "Ребята, говорит самый успешный мэр Украины, мой друг, который сделал потрясающий город Чернигов". Это человек, к которому, когда я гулял с ним по Чернигову, люди бросались отовсюду, чтобы пожать руку и сказать: "Спасибо за наш город". Это идеал мэра. И этот человек рассказывает, что Чернигов сравнивают с лицом земли. Я хочу, чтобы все это слышали от него. Вот он об этом говорит. Продолжай, пожалуйста, Владислав.

– Дима, у нас очень много смешанных браков, очень много украинско-белорусских семей, очень много украинско-российских семей. У меня жена русская. Я узнал, что она русская, когда мы регистрировали первого ребенка в ЗАГС. Жена спросила: "Как мы будем регистрировать ребенка?" – я задал ей в шутку вопрос: "А какие есть предложения?" И она мне ответила: "Ну как же? Я – русская, ты –украинец". Я в этот момент узнал, что моя жена русская. Меня даже не интересовал этот вопрос.

– Как ты считаешь, почему Путин с таким остервенением набросился на Чернигов? В чем проблема здесь?

– Вы знаете, сложные задачи иногда имеют простые решения. Я считаю, что причины две. Первая – это недостоверная информация, которую подает ему его окружение. Второе – это, возможно, какие-то физиологические процессы... Ведь он как лидер государства недосягаем в принципе для своего окружения, и если у него будут психологические расстройства… Это какие-то постепенные процессы. Об этом, наверное, лучше знают медики. И я хочу сказать, что не может быть нормальным руководитель того государства, чья армия сознательно бомбит простое гражданское население. Микрорайоны, уничтоженные в Чернигове, – в радиусе 5–7 км нет и никогда не было ни одного объекта военной инфраструктуры. Это просто сумасшедшие шизофреники. Это невозможно представить…

Збройні сили України – это реально бэтмены, это просто герои. Это люди, перед которыми я стою на коленях и преклоняю голову

– Владислав, скажи, армия стоит?

– Пользуясь случаем, я обращаюсь к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Он возглавлял у нас округ. Если есть, конечно, возможность... Ведь мы сдерживаем приличные силы, которые были бы под Киевом. И поэтому в балансе ничего не изменится, если нас чуть-чуть подкрепить, будем говорить так, и людьми, и более серьезным вооружением. Будет легче Киеву. И я бы просил обратить на этот момент внимание. Это бы не было лишним. Но я преклоняю голову и я стою на коленях перед военными. Збройні сили України – это реально бэтмены, это просто герои. Это люди, перед которыми я стою на коленях. Они молодцы.

– Много захваченной вражеской техники в городе?

– В город мы не завозили вражескую технику. Конечно, она подбивается. Я общался вчера с пленными. Они блеют, как овцы. Это жалкое зрелище. Эти подонки сначала стреляют, а потом мы увидели, как и о чем они рассказывают. Я служил в армии, и любой солдат со второго дня службы отличает боевые патроны от холостых. Я ему сказал: "Скотина, на каких ты на хрен учениях? Ты в магазине видел боевые патроны?" Это все вранье, Дима. То, что они заблудились, то, что они на учениях, – это просто банальное вранье. У них боевые патроны. С боевыми патронами никаких учений не бывает.

Обломки российского самолета, сбитого над Черниговом 5 марта. Фото: EPA

– Конечно. Многие простые люди в Чернигове взяли в руки оружие?

– Дима, я скажу откровенно. Ведь это мои избиратели, и они все разные. У них разные причины. Ты знаешь, нельзя, наверное, требовать какого-то супергероизма… Несколько дней я наблюдал параллельно очереди за получением оружия, где и молодые пацаны, и уже взрослые, с сединами, мужчины за 50–60. И такие же пацаны, мужчины стояли в очередях в магазинах. И, в общем-то, это их решение. Но в целом те, кто находятся в подвалах, пребывают в большей коллективной депрессии, нежели те люди, которые с оружием в руках стоят на блокпостах, воюют на передовой.

То есть те, на кого падают бомбы, кто непосредственно исполняет свои обязанности по защите города, боятся гораздо меньше. Страх у них прошел. Я скажу по себе. Я живой, обычный человек. Я тоже никакой не супермен, не халк и не бэтмен. Я впервые в жизни видел авианалеты, и бомбежку, и стрельбу из "Градов". Но, ты знаешь, вот сейчас 10-й день войны – и люди уже привыкли. И я скажу честно: правда, мы не боимся этого. Есть только рациональное отношение к жизни. Просто не хочется погибнуть глупо всего-навсего. Какой-то боязни, животного страха – этого уже нет.

Мы однозначно устоим. Но какой ценой и какой кровью – неизвестно

– Ты хорошо разбираешься в экономике. Беспрецедентные санкции, которые весь мир врубил русским, поставят Россию на колени?

– Эти санкции нужно последовательно докручивать по всем направлениям. Они, безусловно, поставят на колени Россию. Дима, я сейчас скажу от души. Ведь никто не виноват, что мы воюем автоматами Калашникова и зажигательными смесями. Мы 30 лет просерали возможность иметь мощнейшее государство. Я был студентом Харьковского авиационного института, когда голосовал за независимость Украины. Я видел мощнейший экономический потенциал только по городу Харькову. Мы все просрали. Это грех всех правительств и всех президентов без исключения. И сегодня мы требуем что-то от НАТО. Мы правильно требуем. Но по большому счету мы понимаем прекрасно, что нашими руками и нашей кровью гораздо удобнее истощить Россию. Нам помогут, но это будет чуть позже.

С одной стороны, я взываю ко всем украинцам, живущим во всех странах НАТО. Они налогоплательщики в этих странах. И я говорю: "Ребята, выходите. Вы украинцы. Не дайте стереть нас с лица земли и уничтожить украинскую нацию, Украинское государство. Выходите и требуйте у своих правительств закрыть небо. Россия сейчас осуществляет настоящий геноцид". Но с другой стороны, я считаю, что если мы не сделаем... Мы обязательно выиграем эту войну. Обязательно. Любой ценой, любыми жертвами, любой кровью мы устоим. Вопрос только, сколько миллионов украинцев пострадает. Но если после этого мы опять продолжим разворовывать государство, я считаю, что этим людям уже надо будет просто отрезать головы. Просто отрезать головы и складывать в целлофановые пакеты.

Фото: Volodymyr Koval / Facebook

– Владислав, мы удержимся, выстоим?

– Ну, я не берусь судить за всех. Конечно, нам очень тяжело. И силы врага очень большие. У них страшное вооружение. Очень тяжело прогнозировать дальнейшее поведение, дальнейшее развитие событий, какие вооружения они будут применять. У меня в Telegram-каналах есть сообщения всех глав ОТО северных районов, через которые проходит какое-то неимоверное количество единиц техники. Это и "Буки", и шмуки, и тяжелейшие, серьезнейшие ракеты. Я вообще себе не представляю, кто и против кого их будет применять. Но если это будет применяться, будут колоссальные жертвы. Мы однозначно устоим. Но какой ценой и какой кровью – это неизвестно. И насколько быстро.

– Владислав, береги себя. Я очень хочу тебя еще увидеть и обнять. И я очень хочу приехать в свой любимый Чернигов, чтобы мы с тобой, как обычно, гуляли по валам и любовались этим прекрасным, отстроенным городом.

– Дима, я рассчитываю на это, я верю в черниговцев. И я хочу сказать, что сегодня черниговцами, в принципе, гордится вся Украина. Мы понимаем, что мы, отстаивая Чернигов, отстаиваем и Киев.

– Конечно.

– Мы понимаем ответственность. И мы будем биться до конца.

– Спасибо тебе.

– Спасибо, Дима. Слава Украине!

– Героям слава!

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