Конгресс украинцев Канады призвал к полному торговому эмбарго и свержению режима в России

"Позиция Конгресса украинцев Канады в отношении российских санкций проста. Мы приветствуем быстрые и жесткие санкции, введенные Канадой и нашими международными союзниками после геноцидного нападения России на Украину. Мы призываем к полному торговому эмбарго в отношении России и полной изоляции России от международного сообщества. Преступный российский режим, угрожающий всему миру невообразимой гибелью, должен рассматриваться как изгой и быть свергнут", – сказала Чыжий.
Президент Конгресса украинцев Канады призвала бизнес прекратить отношения с РФ, так как уплата налогов в России питает ее военную машину.
"Мы призываем все транснациональные компании, ведущие бизнес в России, закрыть свои представительства в России и воздержаться от любых сделок с Россией или в России. Любые деньги, которые они платят в виде налогов в России, – это деньги, которые подпитывают российскую военную машину. Мы признательны и приветствуем многие компании, которые уже приняли решение покинуть Россию", – отметила она.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.
Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.