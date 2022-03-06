Конгресс украинцев Канады призвал к полному торговому эмбарго и свержению режима в России

Александра Чыжий: Мы призываем все транснациональные компании, ведущие бизнес в России, закрыть свои представительства в России и воздержаться от любых сделок с Россией или в России Фото: ghall.com.ua

"Позиция Конгресса украинцев Канады в отношении российских санкций проста. Мы приветствуем быстрые и жесткие санкции, введенные Канадой и нашими международными союзниками после геноцидного нападения России на Украину. Мы призываем к полному торговому эмбарго в отношении России и полной изоляции России от международного сообщества. Преступный российский режим, угрожающий всему миру невообразимой гибелью, должен рассматриваться как изгой и быть свергнут", – сказала Чыжий.

Президент Конгресса украинцев Канады призвала бизнес прекратить отношения с РФ, так как уплата налогов в России питает ее военную машину.

"Мы призываем все транснациональные компании, ведущие бизнес в России, закрыть свои представительства в России и воздержаться от любых сделок с Россией или в России. Любые деньги, которые они платят в виде налогов в России, – это деньги, которые подпитывают российскую военную машину. Мы признательны и приветствуем многие компании, которые уже приняли решение покинуть Россию", – отметила она.