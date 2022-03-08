В боях под Киевом погиб бывший народный депутат Александр Марченко

Свои соболезнования по этому поводу выразила народный депутат от "Свободы" Оксана Савчук.

"Светлая память нашему побратиму Александру Марченко. Героически погиб в бою с оккупантами в Пуще-Водице. Ветеран российско-украинской войны с 2014 года. Будем помнить тебя, друг! Держи нам мирное небо над Украиной. Искренние соболезнования всем родным погибших в войне против российского захватчика и вечная память", – говорится в сообщении.

57-летний Александр Марченко был уроженцем Винницкой области, жил в Белой Церкви.

В 2014 году стал бойцом 72-й бригады. В августе того же года в результате обстрела украинских позиций российской системой "Смерч" получил ранение под Красным Лучом в Луганской области.

27 ноября 2014 был избран народным депутатом по избирательному округу № 90 в Киевской области. Был главой подкомитета по вопросам строительства и архитектуры комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.