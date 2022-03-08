"Чем больше этот зверь съест, тем больше ему захочется еще, еще и еще". Зеленский предупредил, что война коснется всего мира

Зеленский: Когда границы прав и свобод нарушаются и на них наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы первые. А вы станете вторыми Фото: president.gov.ua

"Мы не можем позволить России действовать, потому что они нас бомбят, обстреливают, присылают ракеты, вертолеты, истребители", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты в своем посягательстве на свободу и права человека не остановятся только на Украине.

"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы находимся в этой зоне свободы. И когда границы прав и свобод нарушаются и на них наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы первые. А вы станете вторыми", – отметил он.

Президент добавил, что "чем больше этот зверь съест, тем больше ему захочется еще, еще и еще".

Он рассказал, что российские ракеты поражают гражданские объекты, в том числе университеты и детские поликлиники, и в очередной раз подчеркнул необходимость закрыть воздушное пространство над Украиной.

По словам Зеленского, неоднократно обращавшегося к США и НАТО с просьбой закрыть небо, президент Джо Байден "может сделать больше", чтобы остановить войну.

"Я уверен, что он может, и мне хотелось бы в это верить. Он способен на это", — сказал президент.