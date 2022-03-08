Ущерб от агрессии РФ для транспортной инфраструктуры Украины – $10 млрд, ее восстановят за год – Кубраков

По его словам, к концу минувшей недели для исключительно транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, железная дорога, оборудование, аэропорты) ущерб от российской агрессии превысил $10 млрд.

"Конечно, что эта трагедия не наша, эта война не наша – Украина защищает интересы всего цивилизованного мира, мы также будем восстанавливать эту страну не самостоятельно", – заявил Кубраков.

Он убежден, что большинство объектов будет восстановлено через год, а самые сложные и крупнейшие комплексы – максимум до двух лет.