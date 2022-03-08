Украину с начала войны покинули 1,7 млн человек – ООН

1.7 million people have fled Ukraine, mostly women and children.



The humanitarian response must:



* Take into account women and girls’ unique needs

* Include women in decision-making

* Prioritize protection from gender-based violence#IWD2022 pic.twitter.com/2oekT0AnIu — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 8, 2022

На сайте UNHCR отмечается, что больше всего беженцев прибыло в Польшу – более миллиона. В другие европейские страны выехали 183,7 тыс. украинцев, в Венгрию – 180 тыс., Словакию – 128 тыс., Молдову – 82,8 тыс., Румынию – почти 79 тыс., РФ – 53 тыс., Беларусь – 403.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул в Twitter, что это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

Гранди также рассказал, что побывал нв польско-украинской границе, которую чаще всего пересекают беженцы.

"Меня впечатлила солидарность польских общин в поддержку беженцев: много волонтеров в действии, повсюду горы пожертвований, и все это эффективно организовано пограничниками и местными властями", – написал он.