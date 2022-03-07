Международный координационный штаб помощи украинцам рассказал о правилах безопасности при пересечении границы беженцами

Одно из правил, которое советуют соблюдать эксперты, – не садиться в машину в одиночку Фото: depositphotos.com

"МКШПУ призвал всех беженцев, особенно молодежь и женщин с детьми, быть внимательными и соблюдать простые правила:

Держите при себе паспорт. Показывайте его только пограничникам при прохождении контроля. Желательно хранить его не просто в сумке, а где-то близко к телу.

Если есть возможность, сфотографируйте свой паспорт и отправьте фото людям, которым вы доверяете.

Не садитесь в машину в одиночку.

По возможности найдите информацию, кто будет осуществлять перевозку. Сфотографируйте машину, ее номер, по возможности документы тех лиц, которые организуют перевозку.

Договоритесь об определенном кодовом слове, знаке или сигнале, что означает опасность и потребность в помощи.

При малейших подозрениях сообщайте в службы и/или организации: в полицию, пограничникам, волонтерам, работникам гуманитарных миссий и т.д.", – сказано в сообщении.

Если избежать опасной ситуации не удалось, в штабе советуют найти возможность позвонить по телефонам горячей линии по предотвращению торговли людьми в стране пребывания:

Польша: +48 22 628 99 99;

Чехия: +420 222 721 810, +420 222 717 171, 8 000 777 77;

Болгария: 0800 186 76;

Словакия (горячая линия для граждан Украины): +421 918 366 968;

Молдова: 0 800 77777 (звонки из Молдовы), +373 22 23 33 09 (звонки из-за границы).

Также помощью в таких ситуациях занимается общественная организация La Strada Ukraine.

116 123 — национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми, гендерной дискриминации. За консультациями, психологической и правовой поддержкой можно обращаться через Messenger, Telegram.

Информацию можно узнать на сайте МКШГУ, телефон горячей линии штаба – 380973183479.