С начала войны в страну вернулись 143 тыс. украинцев – МВД

"С начала российской агрессии в Украину прибыли 143 тыс. наших соотечественников, 80% из них – мужчины. Также Государственная пограничная служба Украины обеспечила пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью", – сообщили в МВД.

По официальной информации, за последние 11 дней западный участок государственной границы пересекли более 1,05 млн человек. Из них свыше 900 тыс. выехали – это почти 764 тыс. граждан Украины и около 137 тыс. иностранцев.