Поездами "Укрзалізниці" эвакуировали уже 1,5 млн человек

"Сделав все эвакуационные рейсы бесплатными, "Укрзалізниця" пошла на беспрецедентный шаг. Мы уже эвакуировали таким образом около 1,5 млн украинцев и иностранных граждан, преимущественно детей и женщин, имеющих первоочередное право посадки на переполненные рейсы", – говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" также фиксирует отдельные обращения о том, что якобы кто-то от имени перевозчика требует деньги за проезд эвакуационным рейсом. Каждый такой сигнал будут расследовать как серьезное преступление.

"Поэтому вдруг увидите – фиксируйте на видео и пишите нам в чат-бот или звоните круглосуточно +380 800 503 111. Еще раз железно: эвакуационные рейсы в западном направлении являются бесплатными", – отметили в "Укрзалізниці".