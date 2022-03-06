Из Киева эвакуировали тысячу детей-сирот, детей и взрослых с инвалидностью и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах – Кличко

"Город продолжает эвакуировать детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и людей с инвалидностью. Вчера эвакуационным рейсом в Польшу отправили около 1000 киевлян таких категорий. Среди них и около 200 детей с инвалидностью, 32 из которых передвигаются на креслах", – отметил Кличко.

Он добавил, что рейс был организован совместно с Центром взаимопомощи "Спасем Украину".

Кличко сообщил, что в общей сложности такими совместными эвакуационными рейсами в Европу уже отправили более 3000 человек.