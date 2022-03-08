"Сегодня Львов стал убежищем для 200 тыс. человек, мы находимся на грани возможностей". Садовый обратился к международным организациям за помощью

"Сегодня Львов стал убежищем для 200 тыс. людей, которые переехали во Львов, скрываясь от бомбардировок и ракетных обстрелов. Мы задействовали 440 наших учреждений образования и культуры, чтобы разместить там этих людей. Также привлекли 85 религиозных организаций, предоставивших свои помещения, чтобы мы дали людям тепло и защиту. Люди, которые поселились у нас, получают горячую еду, необходимые вещи", – сообщил Садовый.

Однако, по его словам, такое количество беженцев стало слишком большой нагрузкой на город.

Садовый обратился к международным организациям с просьбой о помощи.

"На сегодняшний день мы находимся на грани наших возможностей. Я хочу обратиться ко всем международным организациям за помощью. Нам нужны большие палатки, чтобы можно было оказать поддержку людям, нужно, чтобы эти палатки были оборудованы соответствующими средствами санитарии и там можно было готовить еду. Совместно со специалистами образования, культуры мы будем нарабатывать отдельные программы, чтобы эти дети, которые у нас находятся, имели максимально обустроенный быт", – сказал городской голова.

Он также призвал известных украинцев проводить встречи с беженцами, чтобы оказать им психологическую поддержку.