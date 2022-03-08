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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сегодня Львов стал убежищем для 200 тыс. человек, мы находимся на грани возможностей". Садовый обратился к международным организациям за помощью

Мэр Львова сообщил, что для беженцев задействовали помещения 440 учреждений образования и культуры и 85 религиозных организаций
Мэр Львова сообщил, что для беженцев задействовали помещения 440 учреждений образования и культуры и 85 религиозных организаций
Фото: city-adm.lviv.ua

С начала войны России в Украине Львов принял 200 тыс. беженцев, однако сейчас город находится на грани своих возможностей. Об этом 7 марта заявил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Сегодня Львов стал убежищем для 200 тыс. людей, которые переехали во Львов, скрываясь от бомбардировок и ракетных обстрелов. Мы задействовали 440 наших учреждений образования и культуры, чтобы разместить там этих людей. Также привлекли 85 религиозных организаций, предоставивших свои помещения, чтобы мы дали людям тепло и защиту. Люди, которые поселились у нас, получают горячую еду, необходимые вещи", – сообщил Садовый.

Однако, по его словам, такое количество беженцев стало слишком большой нагрузкой на город.

Садовый обратился к международным организациям с просьбой о помощи.

"На сегодняшний день мы находимся на грани наших возможностей. Я хочу обратиться ко всем международным организациям за помощью. Нам нужны большие палатки, чтобы можно было оказать поддержку людям, нужно, чтобы эти палатки были оборудованы соответствующими средствами санитарии и там можно было готовить еду. Совместно со специалистами образования, культуры мы будем нарабатывать отдельные программы, чтобы эти дети, которые у нас находятся, имели максимально обустроенный быт", – сказал городской голова.

Он также призвал известных украинцев проводить встречи с беженцами, чтобы оказать им психологическую поддержку.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детейО потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также более 1 тыс. единиц танков, бронемашин, артиллерийских систем, РСЗО и средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобилей, три катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников. Техника достается ВСУ в том числе в исправном состоянии.

РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Львов, Украина, оккупация, беженцы, Андрей Садовый, эвакуация, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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