"Укрзалізниця" поймала двух проводников, бравших по 1500 грн за проезд в эвакуационном поезде

"Силами внутренней службы безопасности УЗ поймали двух проводников на получении с беженцев платы за проезд в размере 1500 грн с человека. Поезд №36 "Одесса – Перемышль", – говорится в сообщении.

Камышин также сообщил, что проводники уже уволены.

Глава правления компании отметил, что не впервые слышит о взяточничестве своих работников, однако этот случай стал первым подтвержденным и раскрытым.

Камышин обратился к пассажирам с просьбой "не соблазнять" и "не оскорблять" железнодорожников взятками.

"Каждый из нас готов отдать все ради спасения, потому что страшно. Я понимаю вашу готовность предложить плату проводнику за возможность сесть на поезд мимо очереди. Я все понимаю, но прошу: не делайте этого. Мы увезем всех желающих. В конце каждого дня мы даем достаточно дополнительных рейсов, чтобы на ключевых эвакуационных вокзалах практически не оставалось пассажиров на ночь", – сообщил он.

А работников "Укрзалізниці" глава правления попросил не подвести и не подорвать веру в профессию железнодорожника.

3 марта "Укрзалізниця" объявила эвакуационными все рейсы с востока на запад страны, проезд на этих рейсах бесплатный.