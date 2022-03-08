Зеленский: Была договоренность о гуманитарных коридорах. Вместо нее сработали российские танки, "Грады" и мины

"Была договоренность о гуманитарных коридорах. Сработала ли она? Вместо нее сработали российские танки. Российские "Грады". Российские мины. Они даже заминировали дорогу, которую согласовывали для подвоза продуктов и лекарств для людей, для детей в Мариуполе. Они уничтожают даже автобусы, которые должны вывозить людей. Но при этом они делают так, чтобы открылся небольшой коридор на оккупированную территорию. На несколько десятков людей. Не столько в Россию, сколько к пропагандистам. Прямо к ним на телекамеры. Мол, вот кто спасает. Просто цинизм. Просто пропаганда. Ничего больше. Никакого гуманитарного смысла", – сказал президент.

Гуманитарные коридоры по Украине пытаются организовать уже несколько дней, но каждый раз Россия нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты дважды срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области.

Жителей города Ирпень Киевской области пришлось эвакуировать под вражеским обстрелом. Из города вывезли 200 человек, однако в результате атак оккупантов были и погибшие.