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Украина считает неприемлемым предложение по эвакуации украинцев в РФ и Беларусь и требует гумкоридоров на своей территории

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Верещук: Не поедут наши люди в Беларусь, чтобы потом самолетами лететь в РФ
Верещук: Не поедут наши люди в Беларусь, чтобы потом самолетами лететь в РФ
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Украинская сторона считает предложение российских властей по организации гуманитарных коридоров с выездов украинцев в Беларусь и Россию неприемлемым. Об этом вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН" на брифинге.

Вчера в половине первого ночи украинская сторона получила письмо из РФ, в котором они предложили, учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, объявить режим тишины с 10.00 7 марта и открыть следующие гуманитарные кордоры:

  • Киев–Гостомель–Раковка–Сосновка–Иванков–Ораное–Чернобыль–Гдень– Гомель. С последующей доставкой авиацией в РФ;
  • Харьков–Нехотеевка–Белгород. Далее ж/д и автотранспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
  • Сумы–Суджа–Белгород. Далее ж/д и автотранспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди в Беларусь, чтобы потом самолетами лететь в РФ", – сказала Верещук, добавив, что российские власти манипулируют именем Макрона в вопросе открытия гуманитарных коридоров.

Украинская сторона отправила россиянам свое видение гуманитарных коридоров:

  • из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванков Киевской области в направлении Киева с последующим выездом железной дорогой во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.
  • Мариуполь–Портовское–Мангуш– в обход Никольского –Республика–Розовка–Бильмак–Пологи–Орехов–Запорожье;
  • Волноваха–Валерьяновка–Новондреевка–Кирилловка–Угледар–Покровск;
  • Сумы–Голубовка–Ольшана–Недрыгайлов–Коровинцы–Ромны–Андреяшевка–Лохвица–Лубны–Полтава;
  • Изюм–Грушоваха–Панютино–Лозовая;
  • Балаклея–Гусаровка–Первомаский;
  • из сел Липцы и Стрелечье (Харьковской области) в Мерефу;
  • из Харькова во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.

Также в Украине провели подготовку по доставке гуманитарных грузов в Мелитополь и Бердянск Запорожской области, Херсон, Сумы, Мариуполь, Волноваха Донецкой области, что также требует открытия гуманитарных коридоров, добавила Верещук.

"Мы требуем от РФ принять варианты наших маршрутов, а также установить режим прекращения огня. Мы требуем от РФ открыть возможности для гумкоридоров, по которым будут ехать гуманитарные грузы с медикаментами и продуктами", – добавила она.

Контекст:

Гуманитарные коридоры по Украине пытаются организовать уже несколько дней, но каждый раз Россия нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты дважды срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области.

Жителей города Ирпень Киевской области пришлось эвакуировать под вражеским обстрелом. Из города вывезли 200 человек, однако в результате атак оккупантов были и погибшие.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, Сумы, Мариуполь, Изюм, эвакуация, Волноваха, гуманитарный коридор, гуманитарная помощь, Ирпень, Ирина Верещук, Буча, война России против Украины, Балаклея, Бородянка
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