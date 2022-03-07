Украина считает неприемлемым предложение по эвакуации украинцев в РФ и Беларусь и требует гумкоридоров на своей территории

Вчера в половине первого ночи украинская сторона получила письмо из РФ, в котором они предложили, учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, объявить режим тишины с 10.00 7 марта и открыть следующие гуманитарные кордоры:
"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди в Беларусь, чтобы потом самолетами лететь в РФ", – сказала Верещук, добавив, что российские власти манипулируют именем Макрона в вопросе открытия гуманитарных коридоров.
Украинская сторона отправила россиянам свое видение гуманитарных коридоров:
Также в Украине провели подготовку по доставке гуманитарных грузов в Мелитополь и Бердянск Запорожской области, Херсон, Сумы, Мариуполь, Волноваха Донецкой области, что также требует открытия гуманитарных коридоров, добавила Верещук.
"Мы требуем от РФ принять варианты наших маршрутов, а также установить режим прекращения огня. Мы требуем от РФ открыть возможности для гумкоридоров, по которым будут ехать гуманитарные грузы с медикаментами и продуктами", – добавила она.
Гуманитарные коридоры по Украине пытаются организовать уже несколько дней, но каждый раз Россия нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты дважды срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области.
Жителей города Ирпень Киевской области пришлось эвакуировать под вражеским обстрелом. Из города вывезли 200 человек, однако в результате атак оккупантов были и погибшие.