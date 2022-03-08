Деморализованные оккупанты все чаще прибегают к мародерству и запугиванию населения – Генштаб

"Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов", – подчеркивают в Генштабе.

Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей, захвата гражданских помещений, использования сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройства огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.

На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы для проведения пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных сил Украины. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.

Украинские военные продолжают обороняться в пределах южной, восточной и северной операционных зон по определенным рубежам. На северском направлении идет оборона города Чернигова, а силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль госграницы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.