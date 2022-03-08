Россия вербует иностранных наемников для участия в войне в Украине – Пентагон

6 марта американская газета The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на четыре официальных источника из США, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. По мнению инсайдеров, в Москве надеются, что опыт ведения боевых действий сирийцами в городских условиях поможет взять Киев и "нанести сокрушительный удар по украинскому правительству". Этот шаг указывает на возможную эскалацию боевых действий в Украине, предупредили эксперты.

Кирби сказал, что у США есть информация, подтверждающая сообщения журналистов.

В ведомстве сообщили, что с начала масштабной агрессии Россия выпустила по украинской территории более 625 ракет, но у Вооруженных сил Украины остались "подавляющее большинство самолетов", а также зенитные комплексы для защиты воздушного пространства страны.

По данным Пентагона на 7 марта, на территорию Украины уже зашло "почти 100%" военнослужащих и техники , которых заранее готовили для агрессии против Украины.

При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и "[президент РФ Владимир] Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков для этой своей войны".

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек, а 801 получил ранения. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Путин отказывается от прямого разговора с Зеленским. 3 марта президент Украины обратился к российскому коллеге со словами: "Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь за стол переговоров. Чего ты боишься?"