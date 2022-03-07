Гордон: Россияне вербуют сирийских военнослужащих, чтобы те поехали убивать украинцев

"Друзья, сразу несколько российских военнопленных показали следующее: российские войска, в частности Александр Кринкевич, занимаются сейчас вербовкой сирийцев для поездки в Украину. Сирийским военнослужащим обещают $1800 в месяц за то, чтобы они убивали украинцев. Сирийским военнослужащим обещают также, что здесь очень много красивых женщин и они будут оказывать им бесплатные сексуальные услуги", – сказал журналист.

Он отметил, что украинские военнослужащие готовы противостоять сирийцам, которые решат приехать в Украину.

"Александр Кринкевич, если вы нас слышите, а вы нас все равно слышите, и другие россияне, которые вербуют сирийцев. Остановитесь, пока не поздно. Обращаюсь к сирийцам, которые собираются клюнуть на эти небольшие деньги и поехать убивать украинцев. Приезжайте, мы хорошо вас встретим! Как встретили ваших русских друзей", – подчеркнул Гордон.

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