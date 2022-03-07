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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты привезли на ЧАЭС "гуманитарную помощь", чтобы снять сюжет для пропагандистов, но сотрудники от нее отказались – "Энергоатом"

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Оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля
Оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля
Фото: EPA

Российские оккупанты и пропагандисты сняли фейковый сюжет о якобы приеме "гуманитарной помощи" РФ сотрудниками Чернобыльской атомной электростанции, которые сейчас находятся в заложниках у военных страны-агрессора. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram 7 марта.

"В Госатомрегулировании сообщили, что захватчики ввезли гуманитарную помощь в зону ЧАЭС для создания "картинки для СМИ". Персонал ЧАЭС категорически отказался от такой помощи – и захватчики решили переодеть своих военных в форму концерна NOVARKA и сняли сюжет", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники NOVARKA завершили работу на ЧАЭС в сентябре 2020 года.

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

Ночью 4 марта власти города Энергодар заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую  АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".

6 марта руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.

Теги: Россия, Чернобыльская АЭС, российская пропаганда, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, российские оккупанты
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