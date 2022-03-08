Кулеба: Россия за все ответит. Юридические последствия будут догонять ее десятилетиями

Он подчеркнул, что украинские дипломаты уже работают над тем, чтобы "догнать Россию по всему миру юридическим путем".
Кулеба напомнил, что 7 марта в Международном суде ООН состоялось первое слушание по делу, которое инициировала Украина, обвинив Россию в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
Отдельно для привлечения РФ к ответственности Украина работает с Международным уголовным судом и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
"Мы активно работаем с Международным уголовным судом. Хочу, кстати, отметить очень профессиональную, системную работу генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и Офиса генпрокурора по сбору доказательств и по взаимодействию с Международным уголовным судом. Минюст работает активно, мы немного помогаем по линии Европейского суда по правам человека. За все, за все, за все Россия ответит. Постепенно, по чуть-чуть, шаг за шагом, но юридические последствия того, что на сделала, будут еще годами, десятилетиями догонять Россию после нашей победы", – убежден дипломат.
Он подчеркнул, что главное сейчас – не сомневаться, что Украина победит.
"Война – это всегда тяжело и страшно. Но поверьте мне, все делается для того, чтобы мы победили. Президент Украины делает просто фантастическую работу, он буквально, без преувеличения не спит. Он постоянно работает с партнерами", – рассказал Кулеба.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества.
28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. 4 марта суд распространил применение временных мер на поданные соответствующие запросы частных лиц, а также дополнительно потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи. 6 марта ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по всем будущим жалобам против России, касающимся обстрелов гражданской инфраструктуры.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.