Кулеба: Россия за все ответит. Юридические последствия будут догонять ее десятилетиями

Кулеба: Война – это всегда тяжело и страшно. Но поверьте мне, все делается для того, чтобы мы победили Фото: EPA

Он подчеркнул, что украинские дипломаты уже работают над тем, чтобы "догнать Россию по всему миру юридическим путем".

Кулеба напомнил, что 7 марта в Международном суде ООН состоялось первое слушание по делу, которое инициировала Украина, обвинив Россию в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Отдельно для привлечения РФ к ответственности Украина работает с Международным уголовным судом и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

"Мы активно работаем с Международным уголовным судом. Хочу, кстати, отметить очень профессиональную, системную работу генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и Офиса генпрокурора по сбору доказательств и по взаимодействию с Международным уголовным судом. Минюст работает активно, мы немного помогаем по линии Европейского суда по правам человека. За все, за все, за все Россия ответит. Постепенно, по чуть-чуть, шаг за шагом, но юридические последствия того, что на сделала, будут еще годами, десятилетиями догонять Россию после нашей победы", – убежден дипломат.

Он подчеркнул, что главное сейчас – не сомневаться, что Украина победит.

"Война – это всегда тяжело и страшно. Но поверьте мне, все делается для того, чтобы мы победили. Президент Украины делает просто фантастическую работу, он буквально, без преувеличения не спит. Он постоянно работает с партнерами", – рассказал Кулеба.