Россия перебросила в Украину почти 100% заранее подготовленной боевой мощи – Пентагон

Речь идет о военных ресурсах, располагавшихся ранее возле границ в Беларуси и России.

По данным Пентагона, с начала масштабной войны Россия выпустила по украинской территории более 625 ракет, но у Вооруженных сил Украины остались "подавляющее большинство самолетов", а также зенитные комплексы для защиты воздушного пространства страны.

3 марта в минобороны США говорили о 480 российских ракетах, выпущенных по Украине.

Утром 7 марта Пентагон сообщал о 95% введенной в Украину российской группировки вторжения.