Для атаки на Киев Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев – Генштаб ВСУ

В Генштабе сообщили, что противник продолжает наступательную операцию против Украины, используя авиацию и нанося ракетные удары. Главная задача российской группировки, как считает украинская сторона, – обеспечение сухопутного коридора между временно оккупированным Крымом и континентальной частью РФ, взятие под полный контроль Мариуполя Донецкой области, захват Киева и выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Для штурма Киева, по данным Генштаба, оккупанты хотят привлечь наиболее боеспособные части и подразделения Росгвардии, в частности, специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова (Грозный), 27-й отряд специального назначения "Кузбасс" (Кемерово), 604-й центр специального назначения "Витязь" (Москва), а также частную военную компанию "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

Оккупанты пытаются вести наступление на многих направлениях, в частности, на сиверском, донецком, таврийском, слобожанском, но, по информации Генштаба, в целом морально-психологическое состояние противника низкое.

"Он деморализован из-за больших потерь в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству", – сказано в сообщении.

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.

По состоянию на 1 марта к Киеву с севера приближалась большая колонна военной техники оккупантов, свидетельствовали спутниковые снимки. Ее длина, по данным аналитиков, составляла более 60 км.

7 марта представитель Пентагона сказал The Washington Post, что эта колонна "по-прежнему буксует" под Киевом. В США считают, что конвой застрял из-за нехватки топлива и продовольствия. По данным издания, украинское командование приказало добровольцам игнорировать бронетехнику и вместо этого атаковать бензовозы, у которых нет брони и которыми часто управляют плохо обученные российские солдаты, таким образом, российская техника без топлива застревает и не может продвигаться вглубь.