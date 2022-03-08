Для атаки на Киев Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев – Генштаб ВСУ

В Генштабе сообщили, что противник продолжает наступательную операцию против Украины, используя авиацию и нанося ракетные удары. Главная задача российской группировки, как считает украинская сторона, – обеспечение сухопутного коридора между временно оккупированным Крымом и континентальной частью РФ, взятие под полный контроль Мариуполя Донецкой области, захват Киева и выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.
Для штурма Киева, по данным Генштаба, оккупанты хотят привлечь наиболее боеспособные части и подразделения Росгвардии, в частности, специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова (Грозный), 27-й отряд специального назначения "Кузбасс" (Кемерово), 604-й центр специального назначения "Витязь" (Москва), а также частную военную компанию "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").
Оккупанты пытаются вести наступление на многих направлениях, в частности, на сиверском, донецком, таврийском, слобожанском, но, по информации Генштаба, в целом морально-психологическое состояние противника низкое.
"Он деморализован из-за больших потерь в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству", – сказано в сообщении.
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
По состоянию на 1 марта к Киеву с севера приближалась большая колонна военной техники оккупантов, свидетельствовали спутниковые снимки. Ее длина, по данным аналитиков, составляла более 60 км.
7 марта представитель Пентагона сказал The Washington Post, что эта колонна "по-прежнему буксует" под Киевом. В США считают, что конвой застрял из-за нехватки топлива и продовольствия. По данным издания, украинское командование приказало добровольцам игнорировать бронетехнику и вместо этого атаковать бензовозы, у которых нет брони и которыми часто управляют плохо обученные российские солдаты, таким образом, российская техника без топлива застревает и не может продвигаться вглубь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек, а 801 получил ранения. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.
Путин отказывается от прямого разговора с Зеленским. 3 марта президент Украины обратился к российскому коллеге со словами: "Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь за стол переговоров. Чего ты боишься?"