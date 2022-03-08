Спасатели в Харьковской области более 40 раз за сутки выезжали на пожары из-за обстрелов, под завалами нашли четырех погибших

В доме на улице Краснодарской в Харькове горели 27 квартир Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС. Пожарные на пожарах и под завалами обнаружили тела четырех погибших", – говорится в утренней сводке ведомства.

Спасатели отметили, что одним из наиболее масштабных был пожар в девятиэтажке на улице Краснодарской в Харькове. Сообщение о нем в ГСЧС получили в 15.30, потушить огонь смогли в 19.55.

"Горели 27 квартир с первого по девятый этажи. Площадь пожара составила более 1500 м²", – сказано в сообщении.

Кроме того, работали пиротехнические подразделения ГСЧС, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

С начала вторжения РФ в Украину, по данным Нацполиции на вечер 7 марта, в Харькове погибло 143 мирных жителя, пять из них – дети.