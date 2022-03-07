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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Руководству Харьковской ОГА оккупанты предложили сдаться. Замглавы области ответил

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Роман Семенуха в ответ на предложение сдаться сообщил, куда следует отправиться "переговорщикам"
Роман Семенуха в ответ на предложение сдаться сообщил, куда следует отправиться "переговорщикам"
Фото: Nataliya Kovalenko / Facebook

Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Роман Семенуха сообщил в Facebook, что российские оккупанты написали ему с предложением сдаться и обсудить "гарантии безопасности".

"Россияне мне предложили сдаться. Смешные какие-то. Победа скоро!" – написал он.

Семенуха опубликовал скриншот переписки. 

"Роман Сергеевич! Не доводите до гуманитарной катастрофы! Подумайте о своих гражданах и семьях. Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Telegram @Khen1945. Не позволяйте националистам прикрываться вами!" – сказано в сообщении оккупантов. 

"Иди на х...й", – ответил заместитель главы облгосадминистрации.

https://www.facebook.com/SemenukhaRoman/posts/3143906022557434

Контекст:

Российские войска обстреливают Харьков из реактивной артиллерии и авиации, в городе разрушены многие дома. С начала вторжения РФ в Украину в Харькове погибло 143 мирных жителя, пять из них – дети. За последние сутки погибло 10 человек.

4 февраля президент РФ Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детейО потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также более 1 тыс. единиц танков, бронемашин, артиллерийских систем, РСЗО и средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобилей, три катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Харьков, война России против Украины, Роман Семенуха
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