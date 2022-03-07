У российских военных есть прямое указание на расстрел гражданских в Украине – СБУ

В спецслужбе Украины отметили, что такой же "карт-бланш на расстрел" дан в отношении российских военных, которые откажутся убивать женщин и детей.

На видео российский военный сообщил, что в первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков.

"Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали. Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки", – говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что теперь этот российский военный – важный свидетель зверств захватчиков, документируемых следователями СБУ и передаваемых в суд.