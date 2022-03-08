В Сумах в результате авиаудара погибли по меньшей мере девять человек, в том числе два ребенка – ГСЧС

"Вражеская авиация коварно нанесла удар по жилым домам, находящимся на улицах Роменская и Спартака. В 23.09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар", – говорится в сообщении.

Спасателям удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей.

По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, погибли 18 мирных жителей. Он сообщил, что были сброшены 500-килограммовые бомбы на жилые дома на улице Роменской и улице Спартака. Геращенко также опубликовал фото погибших, в том числе детей, чтобы их "показали депутатам своих бундестагов, парламентов, палат Лордов".

После 23.00 7 марта оккупанты нанесли по Сумам и населенным пунктам в Сумской области авиаудары. лакже вечером 7 марта вражеская артиллерия нанесла удар по жилым кварталам Ахтырки и ТЭЦ, на которую до этого сбрасывали авиабомбы.

В области продолжаются бои. На сегодняшний день оккупанты контролируют только один город в Сумской области – Тростянец.

В Генеральном штабе ВСУ считают, что противник планирует штурмовать Сумы. В этом, по данным украинской стороны, будут участвовать российские военнослужащие, которые сейчас сконцентрированы на северском и слобожанском направлениях.