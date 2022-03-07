Российские оккупанты нанесли удары по нефтебазам в Житомирской области, возникли пожары – ГСЧС

"Около 20.20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в городе Житомир и поселке Черняхов. В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 м³. Предварительно жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В Черняхове, по данным ГСЧС, вследствие удара загорелись два полупустых резервуара пока не уточненной емкости.

"Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет", – объяснили спасатели.

В общей сложности к тушению двух пожаров привлекали 44 человека и девять единиц техники.