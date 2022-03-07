"Убегают в свою непобедимую страну". В Черниговской области оккупанты выбрасывают документы и прячутся в лесах

"Офицеры одной из "сильнейших армий мира" так храбры, что в населенных пунктах в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" выбрасывают документы и убегают в свою непобедимую страну. И это уже делают офицеры!" – говорится в сообщении.

Украинские военные призвали местных охотников и добровольцев помочь им в поиске сбежавших оккупантов.

"Настало время наших егерей и партизан. Мы хорошо все помним, что Черниговская область – край партизанской славы. Верьте в своих защитников! Вместе к победе!" – сказано в обращении.