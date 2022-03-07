США могут отказаться от импорта российской нефти без участия европейских стран – Reuters

По данным собеседников, ожидается, что в понедельник Байден проведет видеоконференцию с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства, поскольку его администрация продолжает добиваться их поддержки в отношении запрета на импорт. Также, как сообщили источники, Белый дом ведет переговоры с лидерами Конгресса, которые работают над ускоренным принятием закона о запрете российского импорта.

Собеседник сказал агентству, что окончательное решение еще не принято, но скорее всего, если это произойдет, то запрет введут только США.

Германия – крупнейший покупатель российской сырой нефти – отвергла планы запретить импорт энергоресурсов, пишет Reuters. Канцлер страны Олаф Шольц сказал 7 марта, что ФРГ ускоряет реализацию своих планов по использованию альтернативных источников энергии, но не может в одночасье остановить импорт энергии из РФ.

Сенаторы-республиканцы от штата Канзас Джерри Моран и Роджер Маршалл 5 марта предложили ввести эмбарго на импорт российской нефти в США, составляющий до 10% американского импорта. Предложенный сенаторами законопроект, кроме эмбарго, также предполагает увеличение внутренней добычи нефти и газа для смягчения роста цен на энергоносители в США.