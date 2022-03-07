ДТЭК призвал ввести эмбарго на российскую нефть и газ

"Мы – крупнейшая энергетическая компания Украины, крупнейший частный добытчик газа и крупнейший трейдер. Мы с уверенностью заявляем, что российскую агрессию против Украины продолжает подпитывать только расчет на сохранение сверхприбылей от продажи углеводородов. Текущие рекордные цены на нефть и газ укрепляют уверенность агрессора в наличии денег на новые крылатые ракеты против украинских городов. Ведущие страны мира начали консультации по эмбарго на покупку российской нефти", – сказано в сообщении.

ДТЭК "от имени 250 тыс. энергетиков, газовщиков и шахтеров просит защитить жизнь наших детей в их домах и принять решение о полном эмбарго российской нефти и газа".

"При этом [российские] сорта нефти Urals и Espo должны стать токсичными и не могут перепродаваться через посредников. Полное эмбарго не повлечет за собой потрясения для Запада. В мире достаточно производителей, способных нарастить добычу и компенсировать потери российской нефти. Также есть решения на уровне правительств по использованию стратегических запасов. Что касается газа, то европейские страны имеют не менее семи месяцев для накопления альтернативного ресурса и трансформации своего энергопотребления в отопительный сезон", – говорится в заявлении.

В ДТЭК уверены, что это – "единственный способ вынудить Россию прекратить войну, остановить убийства мирных жителей, разрушение домов, школ, детских садов и больниц".

"Покупка российских углеводородов сегодня – это плата за смерть наших детей в самой ужасной войне, развязанной в центре Европы. Политический режим в Москве, лживо спекулируя безальтернативностью своих поставок, пытается сделать западный мир соучастником своих преступлений против человечности. Не будьте соучастниками! Введите полное эмбарго на нефть и газ из России! Остановите убийства наших детей!" – призвала компания.