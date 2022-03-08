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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук: Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы

Ирина Верещук: Готовятся манипуляции по маршруту, чтобы заставить людей поехать другим путем. Несогласованным. Небезопасным
Ирина Верещук: Готовятся манипуляции по маршруту, чтобы заставить людей поехать другим путем. Несогласованным. Небезопасным
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Для эвакуации людей из города Сумы, который атакуют российские войска, с министерством обороны России согласован один маршрут: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава, никакие другие маршруты на согласовывались, сообщилав видеообращении в своем Facebook вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Этот факт официально согласован министерством обороны России в соответствующем письме к Международному комитету Красного Креста. То есть документальное подтверждение есть и у Красного  Креста, и у нас как стороны, с которой согласовывалось открытие гуманитарного коридора. Маршрут для гуманитарного коридора один, для эвакуации людей: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались", – подчеркнула Верещук. 

Она сообщила, что представители России могут манипуляциями заставить людей поехать по другому маршруту.

"У нас уже есть информация о том, что российская сторона запланировала срыв работы этого гуманитарного коридора. Готовятся манипуляции по маршруту, чтобы заставить людей поехать другим путем. Несогласованным. Небезопасным. Призываем российскую сторону не прибегать к манипулятивным действиям и выполнить зафиксированное документально обещание", – сказала министр.

Речь идет об эвакуации из города Сумы в Полтаву гражданских жителей, в том числе иностранных студентов, в частности, это граждане Индии и Китая, рассказала Верещук.

"Также речь идет о доставке гуманитарным коридором в город суммы соответствующих гуманитарных грузов. В частности, продуктов питания, лекарств. Украинская сторона полностью готова обеспечить весь путь по согласованному маршруту. Мы проинформировали о нашей готовности как Красный Крест, так и российскую сторону. Договорено о начале режима тишины по маршруту в 9 часов по киевскому времени. Временные рамки работы гуманитарного коридора – с 9 утра до 21 часов. По всему маршруту должны быть убраны любые преграды для движения соответствующих колонн – как с людьми, выезжающими из Сум, так и с гуманитарными грузами, которые доставляются в Сумы", – сообщила она.

Министр реинтеграции отметила, что гуманитарный груз будет доставляться в Сумы по другому маршруту.

"Колонна с гуманитарными грузами будет двигаться в город Сумы по маршруту: Лохвица – Андрияшевка – Ромны – Недригайлов – Сумы. Реальное прекращение огня в рамках маршрута гуманитарного коридора станет основой для оповещения населения о возможности эвакуироваться. Договорено, что в 10 часов утра первая колонна должна начать движение из Сум. Также вслед за колонной будет двигаться гражданское население на собственном автотранспорте. Также мы присылали российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты для гуманитарных коридоров: Волноваха – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Киев и Киевская область в направлении западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении западной Украины", – перечислила Верещук.

Она призвала Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты и обеспечить постоянный режим прекращения огня по этим маршрутам.

Контекст:

В области продолжаются бои. На сегодняшний день оккупанты контролируют только один город в Сумской области – Тростянец

В Генеральном штабе ВСУ считают,  что противник планирует штурмовать Сумы. В этом, по данным украинской стороны, будут участвовать российские военнослужащие, которые сейчас сконцентрированы на северском и слобожанском направлениях. 

После 23.00 7 марта оккупанты нанесли по Сумам и населенным пунктам в Сумской области авиаудары. лакже вечером 7 марта вражеская артиллерия нанесла удар по жилым кварталам Ахтырки и ТЭЦ, на которую до этого сбрасывали авиабомбы

По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, погибли 18 мирных жителей. Он сообщил, что были сброшены 500-килограммовые бомбы на жилые дома на улице Роменской и улице Спартака. Геращенко также опубликовал фото погибших, в том числе детей, чтобы их "показали депутатам своих бундестагов, парламентов, палат Лордов".

По предварительным данным ГСЧС, погибли девять человек, в том числе два ребенка.

Теги: Россия, Сумы, эвакуация, гуманитарный коридор, Ирина Верещук, прекращение огня, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Международный комитет Красного Креста
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