Звезда Playboy Астафьева отправилась на кухню помогать готовить для ВСУ

На снимке Астафьева чистит картофель.

"Моя героическая Даша Астафьева не только кормит военных, но еще и создала проект помощи!" – заявила Ефросинина.

Фото: mashaefrosinina / Instagram

Сама Астафьева в Instagram 6 марта сообщила, что выпустила в продажу коллекцию изображений своих собак. Вырученные от продажи деньги певица передаст ВСУ.

"Мои любимые Чичико и Луна не хотят оставаться в стороне и решили помочь ВСУ в это ужасное для нашей страны время! Итак, мы сделали специальную коллекцию NFT, все вырученные средства которой пойдут на эти цели! Также в помощи могут поучаствовать те русские, которые боятся выходить на улицы в поддержку Украины и очень боятся автозаков", – написала Астафьева.