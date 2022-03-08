Бульвар Шоубиз
 
08 марта, 2022
 
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Звезда Playboy Астафьева отправилась на кухню помогать готовить для ВСУ

Астафьева чистила картофель на кухне для ВСУ
Астафьева чистила картофель на кухне для ВСУ
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 7 марта в Stories Instagram показала, как певица и модель Playboy Даша Астафьева помогает готовить еду для украинских военных.

На снимке Астафьева чистит картофель.

"Моя героическая Даша Астафьева не только кормит военных, но еще и создала проект помощи!" – заявила Ефросинина.

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Фото: mashaefrosinina / Instagram

Сама Астафьева в Instagram 6 марта сообщила, что выпустила в продажу коллекцию изображений своих собак. Вырученные от продажи деньги певица передаст ВСУ.

"Мои любимые Чичико и Луна не хотят оставаться в стороне и решили помочь ВСУ в это ужасное для нашей страны время! Итак, мы сделали специальную коллекцию NFT, все вырученные средства которой пойдут на эти цели! Также в помощи могут поучаствовать те русские, которые боятся выходить на улицы в поддержку Украины и очень боятся автозаков", – написала Астафьева.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине погибло не менее 406 человек, а 801 получил ранения. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.

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