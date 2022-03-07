"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину

Мозговая отметила, что, по данным МВД, за прошлую неделю в Украину вернулись более 140 тысяч граждан, 80% из них – мужчины.

"Вот эти "гастарбайтеры", над которыми стебались наши упоротые мажоры и некоторые представители, так сказать, элит, и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу. Спасибо всем мужчинам, вернувшимся на защиту своей земли!" – написала она.