"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел

Мозговая: Я бы презирала своего мужа, если бы он уехал и не остался, но также я бы и себе не простила, если бы бросила его здесь Фото: Олена Мозгова / Facebook

"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" – призвала она.

Мозговая отметила, что ее попросили написать это оставшиеся и делающие все, что могут, и держащие оборону.

"Но им "добрые" родственники, друзья и знакомые начинают рассказывать, что все пропало, нас сдали, всем п...зда, нех...й там сидеть, срочно бегите! Бл...дь, прекратите это делать! Уехали – и сидите тихо, делайте что-нибудь по возможности, не быкуйте там и не запугивайте оставшихся здесь! Никто не собирается осуждать женщин, особенно тех, кто вывез детей! Все все понимают", – заявила она.

Мозговая добавила, что о мужчинах у нее свое мнение.

"Я бы презирала своего мужа, если бы он уехал и не остался, но также я бы и себе не простила, если бы бросила его здесь. Мы одна семья, и будем и в горе, и в радости до конца! Это мое понимание! И да, я считаю, что если все уедут, то защищать нечего! Город, село – это прежде всего люди, энергия их, а не просто стены, даже если очень красивые и старинные! Мы, оставшиеся, наполняем своей энергией и смыслом те города, где мы остались!" – написала она.

Мозговая призвала людей помогать друг другу и каждому делать что-то для Победы.

"А не можете – сидите и не п...здите! Мира всем! А Украине – победы! Слава Украине!" – завершила она пост.