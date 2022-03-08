Мазур: Путинские изверги на глазах у всего мира сознательно уничтожают наши мирные дома, детские сады, больницы, убивают наших детей

"Я отвезла сына в село к подруге и уже 12 день сердце мое рвется на части, так же, как у всех нас, от гнева и злости в первую очередь, потому что путинские изверги на глазах у всего мира сознательно уничтожают наши мирные дома, детские сады, больницы, убивают наших детей, угрожают ядерной катастрофой всей планете. И западный мир готов принимать наших беженцев, но не готов закрыть небо над Украиной, чтобы защитить нас от бомб и ракет", – сказала она.

Мазур призвала своих подписчиков самим стать информационными каналами, публикуя правдивую информацию о нападении России на Украины, а также пересылать ее гражданам РФ.

"Потому что там уже позакрывали рты почти всем, кто пытался рассказать, что происходит на самом деле", – отметила ведущая.

Она также обратилась к своей заграничной аудитории с просьбой выходить на улицы.

"Давите на правительство своих стран – пусть оно найдет в себе смелость закрыть небо на Украиной. Помогите остановить войну. Помогите спасти наших женщин и детей, которые погибают в мирных городах, – сказала она. – Я верю в нашу победу, потому что мы уже стали единым несокрушимым щитом. Правда на нашей стороне. Слава Украине. Слава Вооруженным Силам Украины".