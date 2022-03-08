Россия обстреливает гуманитарный коридор в направлении Мариуполя – Верещук

Верещук: Если обстрелы будут продолжаться, а также нанесут ущерб жизни и здоровью гражданских людей в рамках гуманитаного коридора, мы безотлагательно обратимся в международный трибунал Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь – Запорожье. Из Запорожья в направлении Мариуполя через Орехов, Пологи, Бельманку, Розовку, Республику, Мангуш и Портовское вышел гуманитарный груз, состоящий из восьми грузовиков, а также более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей – прежде всего женщин, детей и стариков", – говорится в сообщении.

Верещук добавила, что гуманитарный груз весом более 90 тонн состоит из воды, медикаментов, основных круп и других продуктов.

По словам Верещук, украинским властям поступают сигналы о том, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза.

Министр обратилась к оккупантам с требованием соблюдать предварительные договоренности с Украиной, заключенные при посредничестве Красного Креста, относительно прекращения боевых действий на время действия гуманитарного коридора.

"Если обстрелы будут продолжаться, а также нанесут ущерб жизни и здоровью гражданских людей в рамках гуманитарного коридора, мы безотлагательно обратимся в международный трибунал с требованием привлечь к ответственности лиц, принимавших решение и не сдержавших взятые на себя обязательства", – подчеркнула Верещук.

Министр также призвала мировое сообщество пристально следить за ситуацией, разворачивающейся на мариупольском направлении, где, по ее словам, в заложниках оказалось 300 тыс. человек, среди которых – инсулинозависимые, онкобольные и маленькие дети.