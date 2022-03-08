Генштаб ВСУ рассказал об оперативной обстановке на фронтах.
Российские оккупационные войска продолжают попытки захвата Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева, на некоторых направлениях Вооруженные силы Украины остановили продвижение врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ об обстановке на фронтах по состоянию на 12.00 8 марта.
"Основные усилия оккупантов продолжают сосредоточиваться на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей. Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Беларуси к возможному широкомасштабному участию в боевых действиях против Украины на стороне РФ", – сообщили в Генштабе.
По данным ведомства, несколько частей вооруженных сил и сил спецопераций Беларуси провели перегруппировку в районе Бреста, Александровки и Кирова. В этих районах находятся несколько батальонно-тактических групп из состава 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Брест) и 103-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Витебск).
"Упомянутые подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информированы о предстоящих действиях и не желают воевать на стороне ВС РФ", – заявили в Генштабе.
В районе Бучи Киевской области российские оккупанты пытаются удержать позиции, подразделения 155-й мотопехотной бригады РФ – "отведены на восстановление боеспособности". Также стягиваются силы врага для наступления в направлении Фастова.
"Противник силами подразделений из состава 2-й, 41-й армий и 90-й танковой дивизии центрального военного округа РФ пытается блокировать Чернигов. Основные силы 74-й мотострелковой бригады продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются переправиться через Десну. В районе Глухова противник силами до пяти БТГр из состава 90-й танковой дивизии и четырех БТГр из состава 2-й армии пытался организовать наступление. Наступление остановлено", – сообщает Генштаб.
Кроме того, оккупационные силы "не отказываются от замысла ведения наступательных действий в направлениях на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области".
"Совершена неудачная попытка наступления в районе Троицкого. Враг пытается возобновить наступление и захватить Мариуполь. Силами в БТГр враг провел наступательные действия в направлении Терновки, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения в районе Капустино, Баловно, Новоматвеевского. В акваториях Черного и Азовского морей противник не предпринимал активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей черноморского флота и каспийской флотилии РФ", – добавили в Генштабе.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.